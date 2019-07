Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Immer wieder Betrügereien

Mühlhausen (ots)

Vorwiegend ältere Menschen sind derzeit das Ziel von Betrügern in Mühlhausen. So auch am Montag ein Mann, der einen Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters der Stadtwerke Mühlhausen erhielt. Unter dem Vorwand, dass er bald ohne Strom sein wird und es bessere Konditionen für seinen Vertrag gebe, ließ sich der Betrüger Namen und Bankdaten geben. Am heutigen Tag erkundigte sich der Angerufene bei den echten Mitarbeitern der Stadtwerke in Mühlhausen und erfuhr, dass niemand von dort derartige Anrufe tätigt. Der Mann handelte richtig und erstattete Anzeige. Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin, niemals per Telefon seine Daten oder gar Bankverbindung preis zugeben.

