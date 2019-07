Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin von Radfahrer erfasst

Nordhausen (ots)

Ein 31 Jahre alter Radfahrer befuhr am Montag, gegen 14.25 Uhr, den kombinierten Geh- und Radweg in der Arnoldstraße in Richtung Grimmelallee. Als er auf dem Fußweg weiterfuhr, um die Fußgängerampel zu überqueren, erfasste er eine 37-jährige Frau, welche die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof entlang lief. Die Fußgängerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

