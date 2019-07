Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Grasfläche in Brand

Artern (ots)

Am Montag standen in der Bahnhofstraße ca. 50 Quadratmeter Ödland in Flammen. Die Feuerwehr musste löschen. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer gelegt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell