LPI-NDH: Unkrautvernichtung mit Folgen

Niedergebra (ots)

Ein Mann setzte am Montagnachmittag in Niedergebra versehentlich seine Hecke in Brand. Er wollte mit offener Flamme das Unkraut unter seiner Hecke entfernen. Die Flammen griffen jedoch auf die Hecke über, sodass die Feuerwehr den Brand löschen musste. Es entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

