Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei warnt vor Betrugsmasche

Sondershausen (ots)

Am Montagnachmittag erbeutete ein Betrüger mehrere hundert Euro Bargeld. Er bat die Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Nordhäuser Straße, ihm mehrere hundert Euro Bargeld in kleinere Scheine zu wechseln. Dazu zählte er ihr die Scheine vor. Als die Verkäuferin das Geld wechseln wollte, nutzte er vermutlich einen unbeobachteten Moment, um einige seiner Scheine wieder an sich zu nehmen, sodass ihm die Verkäuferin mehr Geld herausgab, als sie von ihm im Gegenzug dafür bekommen hatte. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und mahnt zu besonderer Achtsamkeit beim Wechseln größerer Bargeldbeträge. Der Mann hatte ein afrikanisches Aussehen und sprach gebrochen deutsch. Er hatte schwarze kurze Haare, eine kräftige Gestalt und war zwischen 1,85 m und 1,90 m groß. Bekleidet war der Betrüger mit einem kurzen, weißen Hemd und einer dunkelblauen Jeans. Außerdem hatte er eine Umhängetasche bei sich.

