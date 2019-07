Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddiebe gestellt

Mühlhausen (ots)

Drei Fahrraddiebe erwischte die Polizei nach einem Zeugenhinweis in der vergangenen Nacht. Der Zeuge beobachtete gegen 1 Uhr, wie sich die Diebe in der Feldstraße an einem Fahrrad zu schaffen machten und anschließend mit ihrer Beute in Richtung Wendewehrstraße flüchteten. Er informierte die Polizei, die wenig später die drei Männer im Alter von 23, 18 und 17 aufgriffen. Bei sich hatten sie auch das zuvor gestohlene rote Fahrrad. Die Beamten erstatteten Anzeige und stellten das Fahrrad sicher. Unklar ist noch, wem das Fahrrad gehört.

