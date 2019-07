Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Opel gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Der Diebstahl eines Kleinbusses beschäftigt seit Freitag, 05. Juli die Polizei in Heiligenstadt. Zwischen Mittwoch, 3 Juli, und Freitag, 5. Juli, erbeuteten die unbekannten Diebe vom Gelände eines Autohauses im Steingraben einen kupferbraunen Opel Vivaro-B. Am Fahrzeug, das einen Wert von mehreren zehntausend Euro hat, waren die Kennzeichen EIC-QO422 angebracht. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf dem Gelände des Autohauses aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03601/4510 entgegen.

