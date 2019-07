Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brennender Kompost löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Bad Tennstedt (ots)

Am Montagmittag stand in einem Garten der Gartenanlage Goldborn in der Straße Am Schwimmbad ein Komposthaufen in Flammen. Die Feuerwehr hatte das Feuer nach einer halbe Stunde später gelöscht. Dennoch zogen die Flammen auch eine Plastiktonne in Mitleidenschaft. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge löste nicht ausreichend abgekühlte Asche auf dem Kompost das Feuer aus.

