Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Bad Frankenhausen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Hausbewohner am Sonntagabend in Bad Frankenhausen. Als er zu seinem Wohnhaus in die Frauenstraße zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte das Glasfenster der Hauseingangstür eingeschlagen hatten. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Erbeutet haben der oder die Täter, ersten Ermittlungen zufolge, nichts. Die Tat ereignete sich zwischen Sonnabend, 10 Uhr, und Sonntag 19.20 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

