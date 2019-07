Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe erbeuten Wasserfass, Apfelbaum und Kettensäge

Bad Frankenhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende verschafften sich Diebe gewaltsam Zutritt in einen Garten in der Rottlebener Straße. Dort öffneten sie ein Garagentor gewaltsam. Der oder die Unbekannten erbeuteten ein 1000 Liter Wasserfass, einen Apfelbaum und eine blaue Kettensäge. Die Tat ereignete sich zwischen Sonnabend, 11 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

