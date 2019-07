Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Smartwatch geraubt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zwei bislang Unbekannte raubten einem jungen Mann am Sonntagabend seine Smartwatch. Er ging durch den Kurpark in Heiligenstadt, als die zwei Männer ihm folgten. Plötzlich soll einer der Täter ihn festgehalten haben, der andere habe ihn mit Schlägen attackiert. Anschließend entriss ihm das Duo seine Armbanduhr und ergriff die Flucht. Wer hat etwas beobachtet oder kann Angaben zu den zwei Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

