Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Supermarkt

Ebeleben (ots)

Ein Zulieferer stellte am Montag, kurz vor 5 Uhr, in Ebeleben fest, dass Unbekannte in das Bäckereigeschäft eines Supermarktes in der Sondershäuser Straße eingebrochen waren. Kriminalisten sicherten am Morgen Spuren am Tatort. Der oder die Diebe drangen demnach gewaltsam über das Dach in das Gebäude ein. Sie erbeuteten mehr als 1000 Euro Bargeld. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Supermarktes aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

