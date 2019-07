Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch und mehrere Beschädigungen gemeldet. Zeugen gesucht!

Obertopfstedt (ots)

Nachdem am 07.07.2019 der PI Kyffhäuser zwei Straftaten aus Obertopfstedt gemeldet wurden, begaben sich die Beamten zu den Ermittlungen vor Ort. Hierbei wurde festgestellt, dass sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Garten in der Anlage "Zum Wäldchen" verschafften. Anschließend beschädigten sie völlig sinnlos, einen Pool, ein Fenstergitter, sowie eine Pumpe. Der Schaden beläuft sich hier auf 1400,- Euro geschätzt. Hinzu kommt eine weitere Sachbeschädigung auf dem Feldweg zwischen Obertopfstedt und Greußen. Hier beschädigten bzw. zerstörten ebenso Unbekannte mehrere kleine Bäume inkl. Halterung, sowie einen Busch. Der Schaden wird mit 400,- Euro angenommen. Es werden auch hier dringend Zeugen gesucht, die insbesondere in den Morgenstunden sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, Personenbewegung im Ort bzw. der Gartenanlage festgestellt haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern machen können!

