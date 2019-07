Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rüttelplatten von Baustelle entwendet

Mackenrode (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden von einer Baustelle, welche sich zwischen Holbach und Mackenrode befindet, 2 jeweils 600 Kilogramm schwere Rüttelplatten entwendet. Durch die Täter wurde zunächst ein ebenfalls an der Baustelle befindlicher Bagger auf unbekannte Weise geöffnet und gestartet.Mit diesem wurden die 2 Rüttelplatten in Richtung Klettenberg abtransportiert und im Bereich Klettenberg auf ein anderes Fahrzeug umgeladen. Ein Zeuge stellte am Sonntag Morgen den offen stehenden Bagger am Feldrand fest und informierte die Polizei. Die Rüttelplatten haben einen Wert von etwa 15.000,- Euro.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zeitraum machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Nordhausen unter 03631-960 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

