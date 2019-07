Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallzeugen nach Unfallflucht gesucht

Kyffhäuserskreis (ots)

Am Wochenende wurden der PI Kyffhäuser und Pst, Artern zwei Unfallfluchten gemeldet. So ereignete sich ein Unfall am 04.07.2019 in der Zeit zwischen 15:00 und 18:00 Uhr in Feldengel auf dem Parkplatz vor der Bäckerei Lindner. Hier wurde an einem Pkw Karosserie und Lack durch einen Unbekannten beschädigt. Ein weiterer Unfall wurde am 06.07.2019 aus Esperstedt gemeldet. Hier wurde ein parkender Pkw Mazda in der Straße Gösserei beschädigt. In beiden Fällen meldeten die Verursacher ihr Beteiligung nicht und entfernten sich unerlaubt. Wer sachdiensliche Hinweise zu den Unfällen machen kann, ist aufgerufen sich umgehend bei der hiesigen Polizei zu melden!!!

