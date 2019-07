Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Unfallzeit:07.07.2019,01:15 Uhr. Unfallort: Bodenrode-Westhausen

Infolge massiver Trunkenheit (1,94 Promille, vor Ort gepustet) verursachte in den frühen Morgenstunden des 07.07.2019 der Fahrer eines Pkw VW. In der Mehlstraße von Bodenrode kommend, in Richtung L 3080 fahrend,kollidierte er frontal mit dem am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw Seat. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Seat auf einen vor ihm parkenden Pkw Skoda geschoben. An den Unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Sachschaden beträgt ca. 22.000.- Euro. Der FS des Unfallverursachers wurde eingezogen und eine Blutentnahme angeordnet. Ei Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

