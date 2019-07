Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw gegen Telefonmast

Etzleben (ots)

Am 05.07.2019 fuhr ein 65- jähriger Fahrer eines Pkw Citroen um 16:20 Uhr die B85 aus Richtung Etzleben kommend in Richtung Gorsleben. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam er aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr zuerst gegen Verkehrszeichen und danach gegen einen Telefonmast. Beide wurden beschädigt. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 5500 Euro.

