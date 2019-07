Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sporthalle mit Graffiti beschmiert

Mühlhausen (ots)

Unbekannte beschmierten zwischen Donnerstag, 22 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, eine Sporthalle am Kristanplatz mit Graffiti. Sie hinterließen mehrere Schriftzüge an den Wänden und an der Treppe. Wer hat etwas bemerkt oder kann Angaben zu dem oder den Sprayern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

