Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Friseurgeschäft von Einbrechern heimgesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der vergangenen Nacht wurde ein Friseurladen in der Straße Sperberwiese von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Unbekannten drangen gewaltsam durch den Haupteingang in das Geschäft ein. Daraus erbeuteten sie anschließend Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

