LPI-NDH: Fahrzeug in Brand

Nordhausen (ots)

Am Freitagmorgen meldeten Zeugen, gegen 7.40 Uhr, ein brennendes Auto, das auf einem Parkplatz in der Grimmelallee stand. Die Fahrerin hatte ihren Renault kurze Zeit vorher dort abgestellt. Wenig später schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt am Fahrzeug für das Feuer ursächlich war. Der Renault musste abgeschleppt werden.

