LPI-NDH: Einbrecher überrascht

Bleicherode (ots)

Ein Einbrecher drang am Donnerstag, gegen 18.25 Uhr, widerrechtlich in eine Lagerhalle in der Niedergebraer Straße ein. Der Besitzer der Lagerhalle ertappte den Einbrecher, worauf dieser die Flucht ergriff. Der Unbekannte hatte eine Glatze und war tätowiert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

