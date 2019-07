Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalen auf Firmengelände

Menteroda (ots)

In der vergangenen Nacht, zwischen 22.30 Uhr und 0.20 Uhr, verursachten mehrere Unbekannte Sachschaden auf dem Gelände einer Firma in der Holzthalebener Straße. Die Täter beschädigten zwei abgestellte Firmenfahrzeuge und zerstörten mehrere Scheiben einer Eingangstür. Außerdem verteilten die Unbekannten mehrere Baustellenlichter auf der Straße. Wer hat etwas beobachtet? Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

