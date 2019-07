Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hundefutterdosen gestohlen

Nordhausen (ots)

Zwei Dosen Hundefutter stahlen Unbekannte aus dem Außenlager eines Geschäftes für Tierfutter in der Emil-Reichardt-Straße. Am Donnerstagmorgen wurde bekannt, dass der oder die Unbekannten ein Tor zum Außenlager gewaltsam geöffnet haben und schließlich das Hundefutter erbeuteten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

