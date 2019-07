Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Holzstämme in Brand

Friedrichsrode (ots)

Mehrere Holzstämme brannten am Mittwochnachmittag, gegen 14.15 Uhr, in Friedrichsrode auf einem Grundstück. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte aber nicht verhindern, das die Flammen vier in der Nähe stehende Tannen ebenfalls entzündeten. Glutnester in nicht vollständig abgekühlter Asche aus einer Feuerschale waren möglicherweise ursächlich für die Flammen. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro.

