Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülltonnen in Brand

Heilbad Heiligenstadt (ots)

In der vergangenen Nacht standen kurz vor 1 Uhr, in der Göttinger Straße, in der Nähe eines Blumengeschäftes, mehrere Mülltonnen in Flammen. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr versuchten die eingetroffenen Polizisten das Feuer mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Gegen 1.40 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand endgültig gelöscht. Insgesamt wurden vier Hausmülltonnen, sowie die Gehwegplatten im Bereich des Brandortes, beschädigt. Was zu dem Feuer führte, ist derzeit noch unklar.

