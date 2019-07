Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Schaden und zwei Verletzte bei Unfall

Rockstedt (ots)

Der 79-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr am Mittwoch, gegen 8.25 Uhr, die Straße aus Richtung Rockstedt in Richtung der Bundesstraße 249. Dabei kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 68-Jährigen, der die Bundesstraße aus Richtung Ebeleben in Richtung Gundersleben befuhr. Bei dem Unfall wurden zwei Menschen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 20000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell