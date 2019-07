Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Steinthaleben (ots)

Ein Motorradfahrer war am Dienstag, gegen 14.40 Uhr, auf der Bundesstraße 85 aus Richtung Kyffhäuser in Richtung Kelbra unterwegs. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Leitplanke und stürzte eine Böschung hinab. Das Motorrad kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Straße wurde für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell