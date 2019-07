Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flächenbrand im Stadtpark

Bad Frankenhausen (ots)

Ca. 150 Quadratmeter Gras- und Ödland standen am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, im Bereich des Stadtparkes, Georgshöhe in Flammen. Gegen 18.40 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Möglicherweise haben Kinder gezündelt. Die Ermittlungen dauern an.

