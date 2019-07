Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug kollidiert mit Hauswand

Nordhausen (ots)

Am Dienstag kollidierte ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug mit der Fassade eines Wohnhauses in der Straße der Opfer des Faschismus. Anschließend fuhr er oder sie unerlaubt davon. Der Unfall ereignete sich vermutlich zwischen 12.50 Uhr und 21 Uhr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum bislang unbekannten Fahrzeugführer machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

