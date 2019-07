Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Komposthaufen in Brand

Nordhausen (ots)

Die Polizei wurde am Montagabend, kurz nach 23 Uhr, über einen Gartenlaubenbrand im Amselweg informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es sich nicht um einen Laubenbrand handelte, sondern dass ein Komposthaufen in Flammen stand. Gegen 23.25 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Durch das Feuer wurde die Dachrinne der Laube in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ersten Ermittlungen zufolge hat sich der Komposthaufen selbst entzündet.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell