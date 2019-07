Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Zigarettenfabrik

Dingelstädt (ots)

Am späten Montagabend ertappte ein Zeuge einen Einbrecher, der in die Zigarettenfabrik in der Birkunger Straße eingedrungen war. Gegen 23.15 Uhr sah er den Dieb, der dann in Richtung Waldstraße davon rannte. Ersten Ermittlungen zufolge erbeutete der Unbekannte Tabak im Wert von ca. 50 Euro. Er war ca. 25 Jahre und hatte kurze, dunkle Haare. Bekleidet war der Mann mit einer kurzen Hose und einem schwarzen Langarmshirt mit Kapuze. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

