Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradfahrer von Straße abgedrängt

Breitenbach (ots)

Ein Motorradfahrer war am Montag, gegen 20.45 Uhr, auf der Straße zwischen Hundeshagen und Breitenbach unterwegs. Seinen Aussagen zufolge, kam ihm in einer Kurve ein Auto auf seiner Fahrspur entgegen, wodurch er von der Fahrbahn abgedrängt wurde. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt einfach fort. Bei dem Auto handelte es sich um einen Skoda. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

