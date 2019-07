Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: DVD-Player aus Auto gestohlen

Kreuzebra (ots)

Am Montagvormittag wurde in Kreuzebra der Diebstahl aus einem Fahrzeug bekannt. Der VW war in der Straße Klinge abgestellt, als Unbekannte die Seitenscheibe einschlugen und aus dem Pkw einen DVD-Player im Wert von ca. 100 Euro stahlen. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

