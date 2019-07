Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Getreidefeld in Flammen

Bottendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei kamen am Sonntag bei einem Flächenbrand nahe Bottendorf zum Einsatz. Kurz vor 18 Uhr meldete eine Zeugin über Notruf eine große Rauchwolke. Ca. 15 ha eines zum Teil eingeernteten Feldes und ein großes Stück Wiese standen in Flammen. Während der Erntearbeiten mit einem Mähdrescher war das Stroh in Brand geraten. Es entstand ein Schaden von ca. 13500 Euro. Der Mähdrescher blieb unbeschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Im Einsatz waren ca. 100 Kameraden der Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden.

