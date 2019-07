Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geldkassette aus Geschäft gestohlen

Am Ohmberg (ots)

Ein Geschäft für Mopedersatzteile in der Straße Am Ölgraben wurde am vergangenen Wochenende von Einbrechern heimgesucht. Der oder die Unbekannten gelangten durch gewaltsames Öffnen der Eingangstür in das Objekt. Sie erbeuteten eine Geldkassette. Ob und wie viel Bargeld sich darin befand, ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell