Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vier Menschen bei Unfall verletzt

Schlotheim (ots)

Der Fahrer eines VW befuhr am Sonntag, gegen 19.30 Uhr, die Bundesstraße 249 aus Richtung Schlotheim in Richtung Mühlhausen. An der Einmündung zur Landstraße 2096 beabsichtigte der 18-Jährige, nach links auf diese abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 47-Jährigen. Die beiden Autofahrer, sowie die 16-jährige Mitfahrerin im VW und die 67 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes mussten medizinisch versorgt werden.

