Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand im Keller

Greußen (ots)

Zu einem Brand im Keller eines Einfamilienhauses im Schleifweg wurden Polizei und Feuerwehr am Sonntagnachmittag in Greußen gerufen. Gegen 14.15 Uhr waren die Flammen ausgebrochen. Durch das Feuer und das Löschwasser entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Personen wurden nicht verletzt. Am Montag kommen Beamte der Kriminalpolizei zum Einsatz, um den Brandort zu untersuchen und die Brandursache zu klären.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell