Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Optikergeschäft

Bleicherode (ots)

Beute im Wert von weit über 10000 Euro machten Einbrecher am vergangenen Wochenende in einem Optikergeschäft in der Hauptstraße. Sie drangen gewaltsam über ein Fenster im Hinterhof ein. Aus dem Geschäft stahlen sie mehrere technische Geräte, Werkzeuge und mindestens 50 Brillen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

