Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rllerfahrer leicht verletzt

Bad Frankenhausen, Frauenstraße (ots)

Am 28.06.2019 gegen 13:50 Uhr wollte in Bad Frankenhausen in der Frauenstraße ein Pkw Ford rückwarts aus einer Parklücke ausparken. Hier übersah die Fahrerin ein hinter ihr vorbei fahrenden Roller. Es kam zum Zusammenstoß, so dass der Fahrer stürzte und sich Schürfwunden zuzog. Schaden 1300.

