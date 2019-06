Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flucht nachdem beim Ausparken ein Fahrzeug beschädigt wurde

Sondershausen, Tiefgarage Kaufland (ots)

Am 29.06.2019 10:30 Uhr konnte der Besitzer eines Audi A 1 beobachten, wie ein Audi A 6-Fahrer beim Ausparken seinen Pkw beschädigte. Der Zeuge konnte sich noch das Kennezichen notieren, was zum Kreis Soest gehörte. Beim Unfall enstand ein Schaden von ca. 750 Euro. Ermittlungen seitens der Polizei konnten den vermutlichen Verursacher ausfindig machen, welcher derzeit Urlaub in der Region macht.

