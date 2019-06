Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Bodenrode-Westhausen (ots)

Am Sonnabend, den 29.06.2019 gegen 19:00 Uhr kam es auf der Landstraße 3080, in Höhe der Gemarkung Bodenrode - Westhausen zu einem Verkehrsunfall. Der 41jährige Motorradfahrer befuhr die Straße aus Richtung Beuren kommend. Nach einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Fahrer und Motorrad werden in den Straßengraben und das angrenzende Feld geschleudert. Der Motorradfahrer wird schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entsteht Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Eichsfeld

Telefon: 03606 6510

E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell