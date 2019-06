Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag, den 27.06.2019 wurde im Tagesverlauf in der Hauptstraße / Ecke Martinfelder Straße im Heiligenstädter Ortsteil Flinsberg vermutlich durch einen vorbeifahrenden Lkw das Hausdach beschädigt. Das Fahrzeug stieß in einer Höhe von 3,50 m gegen den Dachüberstand und beschädigte dadurch mehrere Dachziegel und etwa einen Meter Dachrinne. Am Abend des 27.06.2019 wird der Schaden durch den Hauseigentümer bemerkt. Wir beziffern den Sachschaden mit etwa 500 Euro. Zum Verursacher liegen bisher keine Erkenntnisse vor, um Zeugenhinweise wird gebeten.

