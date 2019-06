Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Motorradunfall auf der B81

Nordhausen (ots)

Am 29.06.2019 um 15:50 Uhr kollidierte ein 51-jähriger Mottoradfahrer frontal mit einem Pkw. Der Fahrer des Kraftrades befuhr die B81 in Richtung Hasselfelde. Zirka 1,6 km nach Netzkater (bei Ilfeld) geriet er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und stieß frontal in einen Ford Mustang. Der KRAD-Fahrer wurde schwer verletzt in das Südharzklinikum verbracht, die Insassen des Pkw blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, insgesamt ca. 70t Euro. Die B81 war für etwas mehr als eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell