Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Volkshochschule gescheitert

Nordhausen (ots)

Am Freitagmorgen wurde bekannt, dass Einbrecher versucht hatten, in die Volkshochschule in der Grimmelallee einzudringen. Der oder die Unbekannten versuchten, über eine Tür gewaltsam in das Objekt einzudringen, woran sie jedoch scheiterten. Sie hinterließen einen Sachschaden von ca. 1000 Euro. Wer etwas bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 zu melden.

