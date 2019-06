Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholsünder aus dem Verkehr gezogen

Mühlhausen (ots)

Gleich zwei Alkoholsünder stoppte die Polizei am Donnerstagabend in Mühlhausen. In der Wendewehrstraße kontrollierten sie, kurz nach 20 Uhr, den Fahrer eines Ford. Ein Alkoholtest ergab bei dem 64-Jährigen über 1,4 Promille. Mit 2,1 Promille erwischten die Beamten zwei Stunden später einen 43-jährigen Radfahrer, der in der Straße Hinter der Harwand unterwegs war. Gegen die Männer wurde Anzeige erstattet.

