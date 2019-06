Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann verletzt vier Polizisten

Nordhausen (ots)

Ein mit Untersuchungshaftbefehl gesuchter Mann konnte in der vergangenen Nacht in Nordhausen festgenommen werden. Der 32-Jährige hielt sich in einem Bettkasten in einer Wohnung in der Langen Straße versteckt. Als die Polizisten ihn entdeckten, warf er mit dem Lattenrost nach den Beamten. Bei seiner Festnahme leistete er massiven Widerstand. Er schlug, trat und biss, wobei vier Polizisten, darunter ein Beamter der Bundespolizei, leicht verletzt wurden. Anschließend kam der 32 Jahre alte Mann in die Gewahrsamszelle der Polizei.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell