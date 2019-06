Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Laptop aus Kleintransporter gestohlen

Bad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte die Seitenscheibe eines Kleintransporters eingeschlagen haben. Der Mercedes war auf dem Parkplatz eines Hotels Am Schlachtberg abgestellt. Der oder die Diebe erbeuteten unter anderem einen Drucker und einen Laptop aus dem Fahrzeug. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 900 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell