Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Navi aus Auto gestohlen

Dingelstädt (ots)

Auf ein Navi, das sich in einem Honda befand, hatten es Diebe in Dingelstädt abgesehen. Unbekannte hatten eine Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen, um an das Navigationsgerät zu gelangen. Am Donnerstagmorgen wurde der Diebstahl festgestellt. Die Tat ereignete sich in der Birkunger Straße. Wer hat etwas bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell