Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgängerin von Rollerfahrer touchiert

Esperstedt (ots)

Eine Frau ging am Mittwochabend zu Fuß am Baggersee nahe Esperstedt entlang, als sie ein vorbei fahrender Rollerfahrer, kurz vor 19.30 Uhr, am Arm touchierte. Der Rollerfahrer kam zu Fall und fuhr anschließend unerlaubt davon. Die Fußgängerin wurde leicht am Arm verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den bekannten Rollerfahrer.

