Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher aktiv

Niedersachswerfen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte eine Fahrzeugbesitzerin am Mittwochabend, als sie gegen 19.15 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, das sie nahe des Freibades am Kirchberg abgestellt hatte. Unbekannte hatten die Scheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug einen geringen Bargeldbetrag gestohlen. Am Auto entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Über eine Stunde später wurde, ebenfalls in Niedersachswerfen, der Einbruch in eine Gartenparzelle an der Hauptstraße bekannt. Der oder die Täter verursachten einen Schaden von ca. 180 Euro. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

